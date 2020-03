Fernando Vendrell, da produtora David & Golias, fala de “uma incógnita muito grande” perante a possibilidade de paragem do setor, porque “há riscos financeiros muito grandes”.

Entre os projetos em mãos, tem atualmente em fase de montagem financeira a longa-metragem “Sombras Brancas”, a partir de um texto de José Cardoso Pires, e conta com o apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA).

Aliás, Pedro Borges apela para que os concursos de apoio financeiro do ICA não parem, por serem relevantes e imprescindíveis para a produção em Portugal.

Também Pandora da Cunha Telles, da Ukbar Filmes, sublinha a importância de o ICA manter os calendários dos vários programas de apoio e defende outras medidas, como a criação de um fundo suplementar, e medidas de crédito com redução de juros bancários.

A produtora lamenta que esta interrupção por causa da pandemia com o novo coronavírus “tenha um impacto enorme no setor”, mas considera que esta é também “uma oportunidade para estudar novas ideias”.

Luís Urbano, da produtora O Som e a Fúria, não tem nada previsto em rodagem para as próximas semanas, mas admite que a pandemia o apanha “na incerteza” em relação já ao que vai acontecer em 2021.

Na página oficial, o ICA explica que se “mantêm as datas previstas de fecho dos concursos de apoio financeiro”, sendo que grande parte dos procedimentos decorrem via Internet.

Em Portugal, a propagação da doença Covid-19 levou ao encerramento da maioria das salas de cinema em Portugal, ao adiamento de estreias e da realização de festivais, em linha com o que aconteceu já noutros países.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram.

Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

Portugal registou hoje a primeira morte e há 331 pessoas infetadas. Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Entre as medidas para conter a pandemia, o Governo suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de hoje, e impôs restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.

Mais informações sobre o COVID-19.