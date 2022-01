Por causa do impacto da pandemia, a nova animação da Pixar "Turning Red - Estranhamente Vermelho" será lançada exclusivamente no Disney+ a 11 de março, a data que estava prevista para os cinemas.

É o terceiro filme consecutivo do estúdio a não chegar ao grande ecrã.

"Os subscritores do Disney+ à volta do mundo acolheram com entusiasmo o vencedor do Óscar da Pixar 'Soul' e o aclamado 'Luca' quando estrearam exclusivamente no serviço e estamos ansiosos por lhes trazer o novo filme da Pixar 'Turning Red'", refere a Disney em comunicado.

Não existe referência a qualquer pagamento adicional para assistir na plataforma de streaming.

A decisão surge numa altura em que se agravam os casos COVID-19 provocados pela variante Ómicion em vários países e foi anunciada ainda antes dos EUA terem atingido esta segunda-feira dois máximos diários: 1,35 milhões de novos casos e 136.604 pessoas hospitalizadas.

A Disney refere as dificuldades que os filmes para as famílias têm encontrado nos cinemas e que continuará a decidir caso a caso os seus lançamentos.

"Dada a demora na recuperação das bilheteiras, principalmente para filmes familiares, a flexibilidade permanece no centro das nossas decisões de distribuição, pois priorizamos a entrega do conteúdo inigualável da Walt Disney", destaca o comunicado.

Após saber que o terceiro filme consecutivo não será lançado nos cinemas, a reação na Pixar foi de "choque" e "desilusão".

"É seguro dizer que estamos todos extremamente desiludidos. Até hoje, todos nós pensávamos que 'Turning Red' seria o nosso regresso ao grande ecrã e todos no estúdio estavam muito entusiasmados por ser este filme em concreto. Foi um grande golpe", disse um funcionário da Pixar sob anonimato ao Insider.

Outra pessoa disse que foi um "choque" saber da novidade sobre o Disney+, mas acrescentou: "É uma porcaria, mas percebo".

"Com as infeções Ómicron tão elevadas, não ouvi ninguém dizer que a decisão de mudar para streaming está errada", avançou uma terceira pessoa da Pixar.

"Turning Red - Estranhamente Vermelho" é realizado por Domee Shi, que venceu um Óscar pela curta "Bao" (2018).

A história anda à volta de uma adolescente que, além de ter de lidar com as situações próprias da idade, se transforma um gigantesco panda vermelho quando fica demasiado entusiasmada.

O outro filme da Pixar para 2022 é "Lightyear", centrado no jovem piloto (com a voz de Chris Evans) que um dia se tornará o herói que inspirou o brinquedo de "Toy Story", que mantém a data de estreia nos cinemas para 17 de junho.

TRAILER DOBRADO "TURNING RED".