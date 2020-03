Na semana passada, a exibidora tinha anunciado várias medidas de prevenção, como a redução da capacidade das salas em 50% ou até um máximo de 150 pessoas por sala.

Na sexta-feira, dia 13 de março, a Castello Lopes Cinemas também anunciou a suspensão de atividade em todas as suas salas por causa do coronavírus. A decisão afeta 31 salas em Sintra, Barreiro, Torres Vedras, Santarém e Guimarães, e ainda o Cinema Da Villa, em Cascais.

Mesmo no final de sexta-feira, o Cinema Ideal, em Lisboa, também anunciou o encerramento até dia 2 de abril, indicando em comunicado que avançava com a decisão "considerando a evolução da situação nos últimos dias" e "apesar da total indefinição por parte das autoridades públicas (da área da Cultura e que superintendem esta atividade - a IGAC, do Ministério da Cultura)".

Na terça-feira, este cinema do circuito independente tinha sido o primeiro a instaurar medidas de prevenção.

O Cinema Trindade, no Porto (exibição comercial) e a Cinemateca Portuguesa também suspenderam todas as atividades.

Ainda no circuito independente, o Espaço Nimas, em Lisboa, também informou os seus clientes, no passado sábado, 14 de março, que irá encerrar de 16 de março a 15 de abril, depois de ter implementado o reforço de medidas que cumprem as diretrizes de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde na área de limpeza e de ter limitado a ocupação da sala a 140 lugares.

