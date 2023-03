A estreia como realizador de Michael B. Jordan em "Creed III" foi uma categórica vitória por KO nas bilheteiras dos EUA.

O terceiro filme da saga "Creed" e o nono da saga "Rocky" arrecadou 58,6 milhões de dólares na sua estreia (cerca de 55 milhões de euros, à cotação do dia).

O valor ultrapassou em quase um terço os cerca de 40 milhões previstos pelos analistas antes do fim de semana e mesmo a revisão atualizada para os 50 feita no sábado de manhã, indicando que o entusiasmo dos fãs foi crescendo com as reações às primeiras sessões e da presença nas salas 'premium', beneficiou de ser o primeiro filme de desporto a usufruir das imagens capturadas por câmaras IMAX.

"Creed III" chega num momento crucial para o estúdio MGM, comprado pela Amazon Studios no ano passado, em que se aposta na expansão da presença dos filmes nos cinemas antes do lançamento em streaming.

Pelo menos nas bilheteiras, o novo filme não mostrou sinais da ausência de ser o primeiro sem Sylvester Stallone como Rocky Balboa. Além de ser um recorde para a saga, conseguiu ficar muito acima dos 30,1 milhões de dólares da estreia de "Creed" em novembro de 2015 e dos 35,5 milhões três anos depois da sequela.

A MGM também destaca que é a melhor estreia nas bilheteiras americanas para um filme de desporto, batendo os 55,6 milhões da nova versão de "Karaté Kid" com Jackie Chan e Jaden Smith em 2011, mas esse valor não está ajustado à inflação.

O sucesso foi internacional, principalmente na França, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e México, num total internacional de 41,8 milhões.

Em Portugal, onde as contas mais significativas não são em euros, a estreia também liderou, com 50.621 espectadores até domingo, segundo o dados oficiais do ICA - Instituto do Cinema e do Audiovisual.

No segundo lugar nos EUA ao terceiro fim de semana de exibição está outro filme com Jonathan Majors como antagonista: "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" arrecadou mais 12,5 milhões de dólares, para um total de 186,7 nos EUA, em mais uma queda de 60% nas bilheteiras.

O valor está 13% à frente do filme anterior pela mesma altura nos EUA, mas as receitas mundiais, com 423,9 milhões, já estão abaixo, principalmente por causa do grave mau desempenho na China, apesar de ser o primeiro filme da Marvel lançado nos cinemas naquele país desde 2019.

Em terceiro lugar ficou "O Urso do Pó Branco", realizado por Elizabeth Banks, com 11 milhões e um total doméstico de 41,2 milhões no final do segundo fim de semana de exibição. Com um total mundial de 52 milhões, o balanço até agora para a comédia ultrajante é descrito pelos analistas como "agradável".