O valor ficou abaixo dos 54,4 milhões não atualizados pela inflação do primeiro "X-Men" em 2000 e tornou-se a pior estreia de sempre para a saga dos mutantes, posição que pertencia a "The Wolverine", com 53 milhões em 2013.

Perante tão fraca competição, "Aladdin" continua forte ao entrar na terceira semana de exibição, com mais 234 milhões e um total de 232 milhões nos EUA e quase 607 milhões a nível mundial, confirmando mais uma aposta ganha na estratégia da Disney de fazer versões em imagem real dos seus clássicos da animação.

Os sinais de crise regressam com outra sequela, "Godzilla II: Rei dos Monstros", que ficou em quarto lugar: com 78,6 milhões nos EUA ao entrar no segundo fim de semana de exibição, ainda não conseguiu chegar aos 93 milhões que conseguiu só nos primeiros três dias o filme original de 2014.

A trajetória comercial já levou o responsável do estúdio Toby Emmerich a admitir que pode adiar a estreia de "Godzilla vs. Kong", atualmente marcada para março de 2020.