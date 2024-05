Antes de "X-Men '97", nova série de animação da Marvel Studios, os super-heróis mutantes liderados pelo Professor X tiveram vida longa no pequeno ecrã em "X-Men".

A aposta da FOX emitida nos EUA entre 1992 e 1997 foi transmitida em Portugal pela SIC, no programa infantojuvenil "Buéréré", durante a mesma década, mas não se encontrava disponível em streaming. No entanto, a partir desta quarta-feira, 15 de maio, as suas cinco temporadas podem ser vistas no Disney+, embora apenas na versão original e legendada (a que passou por cá na televisão linear era dobrada).

"X-Men" ficou disponível no mesmo dia em que a plataforma estreia o décimo e último episódio da primeira temporada de "X-Men '97", continuação que arrancou em março e tem já a segunda e terceira épocas confirmadas. Beau DeMayo, o criador, que assegurou o argumento das duas primeiras temporadas, foi despedido duas semanas antes da estreia.

"X-Men" acompanha as aventuras de Wolverine, Cyclops (Ciclope), Jean Grey, Storm (Tempestade), Beast (Fera), Gambit, Rogue (Vampira), Jubilee (Jubileu) e Morph. A série foi a segunda adaptação para o pequeno ecrã dos super-heróis mutantes da Marvel, depois do episódio piloto de "X-Men: Pryde of the X-Men", em 1989.

Elogiada de forma praticamente consensual pela crítica e pelos fãs, "X-Men '97" foi destaque de uma das mais recentes edições do "Popcorner", podcast do SAPO Mag, que pode ser vista no vídeo abaixo: