O Festival MED, que se realiza em Loulé, no Algarve, de quarta-feira até domingo, terá como um dos pontos mais altos o concerto de Dino d’Santiago com Os Tubarões, disse à Lusa o diretor do festival.

Em declarações à agência Lusa, Carlos Carmo refere que o concerto que junta o algarvio de origem cabo-verdiana e a banda mítica daquele país, no sábado à noite, será “especial e único”, considerando ser “algo inédito” ter “a visão mais contemporânea do Dino d’Santiago”.

A 21.ª edição do festival tem Cabo Verde como país convidado, no mesmo ano em que se assinala os 50 anos da sua independência, estando prevista a realização de 54 concertos, com mais de 300 músicos de 30 nacionalidades espalhados por 12 palcos.

Os Tubarões são uma banda cabo-verdiana que durante uma primeira fase da sua existência, entre 1969 e 1994, se tornou famosa pela sua morna, coladeira e funaná, sendo um dos seus vocalistas o famoso Ildo Lobo, já falecido.

Por seu lado, Dino D'Santiago é um músico, compositor e ativista português de ascendência cabo-verdiana que cresceu no Bairro dos Pescadores, um antigo bairro de lata de Quarteira, cidade do concelho de Loulé, para o qual os pais tinham ido morar ao chegarem a Portugal.

O diretor do festival também destacou a atuação na noite de quinta-feira dos Ferro Gaita, considerados uma verdadeira instituição de Cabo Verde e que se assumem como embaixadores do funaná, género musical tradicional de Cabo Verde.

“As nossas perspetivas são sempre muito ambiciosas. Portanto, nós estamos muito otimistas que vamos ter um bom festival, que vamos ter uma boa programação”, disse Carlos Carmo, acrescentando que a meteorologia “vai ajudar, vamos ter dias quentes e noites tropicais”.

O diretor do festival também destacou a Cesária Évora Orquestra, que atua na sexta-feira à noite, um projeto formado por membros da banda original desta famosa cantora cabo-verdiana, que estão determinados a manter viva a memória e o reportório da artista.

Destaque ainda para o concerto, “que se reveste de especial emoção”, de homenagem a Sara Tavares, uma cantora e compositora portuguesa de ascendência cabo-verdiana que morreu precocemente e se tornou conhecida, inicialmente, como vencedora do concurso Chuva de Estrelas, em 1994, ano em que também venceu o Festival da Canção.

Para além destes destaques, o Festival MED terá ainda muitos outros artistas, como o contrabaixista Adam Ben Ezra, a banda El Sonidero Insurgente, Mitsune, Virgem Suta e Filipe Sambado.

Pelo centro histórico de Loulé passarão também os nipónicos Mitsune, os jamaicanos The Congos & The Gladiators, a banda Grèn Sémé (Ilha de Reunião), tendo ainda sido revelados os nomes dos portugueses Homem em Catarse, Filipe Sambado, Virgem Suta, Cristina Clara, Nomad, Gil Fesch e Nuno Pinto - Duo de Guitarras, A Cantadeira, Nanook e Eduardo Ramos.

O cartaz inclui ainda Salvador Sobral, que vai fazer uma apresentação com a espanhola Sílvia Pérez Cruz, Carminho, O Gajo & As Sanfonas da Ponte Velha, Stereossauro, Ana Lua Caiano e Pedro Joia, os três últimos num projeto preparado para o festival.

O maliano Vieux Farka Touré, Jeneile Osborne, mais conhecida como Queen Omega, de Trinidad e Tobago, a porto-riquenha iLe, o galês Cerys Hafana, as portuguesas Milhana, A Garota Não, Valter Lobo vão também marcar presença no MED.

O festival arranca oficialmente na quarta-feira, às 21h30, no Palco Castelo, com um concerto gratuito com a artista Ceuzany, uma artista cabo-verdiana nascida no Senegal.