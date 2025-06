Brandon Flynn foi escolhido para interpretar o lendário James Dean no cinema, avançou a publicação especializada The Hollywood Reporter.

Visto recentemente no filme "The Parenting", da Max, o ator de 31 anos é conhecido pelas séries "True Detective" e principalmente "Por 13 Razões", que o popularizou como uma das estrelas da "geração Netflix".

"James Dean é como o desconhecido conhecido. A sua curta vida deixou para trás apenas três filmes, uma montanha de fotografias e uma mitologia cultural que continuamos a tentar descodificar. Este argumento é uma bela tentativa de compreender verdadeiramente quem ele realmente era - não apenas o ícone, mas o homem", destaca o ator em declarações à revista.

"Willie and Jimmy Dean" tenciona abordar os rumores antigos sobre a homossexualidade do icónico ator, que faleceu a 30 de setembro de 1955, aos 24 anos, quando apenas tinha estreado no cinema "A Leste do Paraíso" (1955). Os outros dois filmes, "Fúria de Viver" (1955) e "O Gigante" (1956), foram lançados postumamente.

Trata-se da adaptação ao cinema de "Surviving James Dean" ["Sobreviver a James Dean", em tradução livre], um livro de 2006 de William Bast que descreve o encontro do autor em 1950, aos 19 anos, com Dean no programa de teatro da UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles) e como começaram por partilhar um apartamento antes de se tornaram amigos íntimos e, eventualmente, amantes.

O futuro argumentista, falecido em 2015, alega que a relação foi mantida em segredo para evitar prejudicar a carreira em ascensão de Dean, que mantinha relacionamentos com atrizes. Por seu lado, Bast nunca perdeu a esperança de que os dois voltariam a viver juntos até à morte prematura do ator ao volante de um Porsche 550 Spyder.

À frente de "Surviving James Dean" estará o realizador e argumentista Guy Guido, que dirigiu "Madonna and the Breakfast Club", um documentário de 2019 sobre os difíceis primeiros anos da carreira da artista.