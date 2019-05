"Invisível Herói", que teve estreia mundial esta semana no festival IndieLisboa, representa um regresso de Cristèle Alves Meira à Semana da Crítica, um dos programas paralelos do Festival de Cannes.

Foi lá que, em 2016, apresentou "Campo de Víboras", segunda curta-metragem de ficção, e Cristèle Alves Meira considera que este regresso lhe permitirá mostrar "uma outra faceta" do seu cinema, porque "Invisível Herói" "tem uma energia muito diferente, é mais leve, mais solar, a música tem um lugar diferente".

Estar em Cannes significa ainda um acompanhamento dos organizadores da Semana da Crítica do percurso da realizadora, a caminho da primeira longa de ficção.

Nascida em 1983 em Montreuil, Cristèle Alves Meira vive em Paris e tem raízes portuguesas entre Viana do Castelo e Trás-os-Montes, região à qual regressa várias vezes por ano para produzir azeite.

É lá que também rodará no verão de 2020 a longa-metragem "Bruxa", que já teve por título "Alma Viva".

"Já me decidi que o filme será mais focado nas crenças de Trás-os-Montes, nesta coisa de bruxarias, da relação entre vivos e mortos", disse, referindo que a escrita do argumento está fechada e que conseguiu financiamento com coprodução entre Portugal, França e Brasil.

O Festival de Cinema de Cannes começa na terça-feira e a Semana da Crítica arranca no dia seguinte.

Além de "Invisível Herói", naquele programa estará também a curta-metragem "Dia de Festa", de Sofia Bost.

Na Quinzena de Realizadores, outro dos programas paralelos de Cannes, será exibida a curta-metragem "Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre", de Gabriel Abrantes.