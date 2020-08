Todos os filmes de Christopher Nolan desde "Batman - O Início" contam com a participação de Michael Caine.

A intenção é deliberada: o realizador disse publicamente que o seu "grande amigo" se tornou um "amuleto de sorte" e tem de estar em todos os seus filmes.

Assim sendo, o realizador não o dispensou dos outros dois filmes da saga "O Cavaleiro das Trevas" e ainda "O Terceiro Passo", "Inception", "Interstellar" e... "Dunkirk".

Sim, mesmo no filme de guerra de 2017 com um elenco formado por jovens quase desconhecidos e onde os veteranos eram os "cinquentenários" Kenneth Branagh e Mark Rylance, é a voz do lendário autor que se ouve no início a dar as ordens por rádio aos pilotos interpretados por Tom Hardy e Jack Lowden.

A tradição continua no novo filme do realizador, "Tenet", com o ator de 87 anos a aparecer como Sir Michael Crosby, um misterioso veterano dos serviços secretos britânicos.