Os nostálgicos também esperam a participação de Patrick Stewart num painel sobre a nova série da CBS, "Star Trek: Picard", na qual voltará a interpretar o capitão do "spin-off" da série original criada por Gene Roddenberry, "Star Trek: A Nova Geração".

E no meio de duras críticas ao último episódio da série, parte do elenco de "A Guerra dos Tronos" vai juntar-se para dissecar o fantástico épico da HBO, recentemente nomeado para 37 Emmys, perante de uma audiência que ainda não acabou de digerir o fim da luta pelo Trono de Ferro, ou o que sobrou dele.

Há rumores de que o escritor George R. R. Martin participará e muitos devotos do seu trabalho procurarão alguma pista sobre as inúmeras prequelas que estão em desenvolvimento.

A edição deste ano também oferecerá uma série de painéis para viajar no tempo e celebrar o início da convenção, há 50 anos.

O próximo "A Guerra dos Tronos"

As atividades começaram na noite desta quarta-feira com a já tradicional "Scare Diego" da New Line Cinema e Warner Bros., que, pelo segundo ano consecutivo, oferecerá aos fãs informações sobre o segundo filme de "It", o "thriller" de terror inspirado no romance de Stephen King, de 1986.

A plataforma de streaming Netflix, por sua vez, está a agitar com uma antecipação do clássico filme de fantasia de 1982, "O Cristal Encantado", que combinará bonecos de estilo antigo com efeitos especiais de última geração, e que tem a ambição de encantar jovens e velhos fãs.

Na sua busca pelo próximo "A Guerra dos Tronos", o gigante do streaming prepara-se para lançar "The Witcher", protagonizado por Henry "Super-Homem" Cavill como o caçador de monstros de uma série de romances polacos dos anos 90.

Outra saga de livros que receberá tratamento pela primeira vez na televisão é a trilogia "Dark Matter" e a HBO fará uma apresentação com parte do elenco: James McAvoy, Lin-Manuel Miranda e Ruth Wilson.

"Fase 4"

Os estúdios Marvel regressam após saltar uma edição e deve anunciar quais as personagens do seu catálogo da BD serão levados para seu Universo Cinematográfico recheado de sucessos.

Depois dos recentes "Avengers: Endgame" e "Homem-Aranha: Longe de Casa", começa a "Fase 4" da popular série de filmes de super-heróis interligados.

O presidente do estúdio, Kevin Feige, está em San Diego e os fãs esperam que ele, juntamente com um grupo de participantes, revele num painel a identidade dos oito filmes anunciados pela sua empresa-matriz, a Disney.

Um filme a solo para a Viúva Negra, de Scarlett Johansson, e um quarto filme "Thor" estão entre os projetos que mais são comentados.

Os diretores de "Endgame", os irmãos Russo, também têm uma apresentação sobre a produção do filme que quase retirou "Avatar" do seu posto de maior sucesso de bilheteira de todos os tempos.

A DC e a Warner não têm super-heróis para apresentar este ano e o mesmo acontece com a Sony e a Universal, que ignoraram completamente esta edição da Comic-Con.