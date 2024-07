A convenção Comic-Con regressa esta semana à cidade de San Diego, na Califórnia, com um evento muito aguardado sobre os super-heróis da Marvel Studios entre as muitas atrações que celebrarão dezenas de milhares de fãs vestidos como as suas personagens preferidas.

Este evento, um dos maiores da cultura pop mundial, começou há cinco décadas como um simples encontro de fãs focado na banda desenhada e nas suas personagens, na cave de um hotel.

Atualmente atrai multidões e até as estrelas de Hollywood, que comparecem para divulgar os seus filmes e séries de televisão.

A edição do ano passado foi marcada pela greve dos argumentistas de Hollywood, que impediu a participação de atores e, portanto, diminuiu o interesse do público. Mas este ano, cerca de 130 mil pessoas são esperadas na Comic-Con nesta cidade do sul da Califórnia.

O destaque da edição de 2024 é a apresentação dos filmes da Marvel na noite de sábado, quando o parceiro do grupo Disney deverá apresentar os seus novos planos, com o objetivo de, após vários anos de sobressaltos, reinventar a sua saga de filmes líderes de bilheteira.

Marvel anuncia planos na convenção de 2022

As produções da Marvel dominaram Hollywood e as salas de cinema de todo o mundo. "Vingadores: Endgame" (2019), por exemplo, tornou-se durante algum tempo o filme de maior receita bruta de bilheteira de todos os tempos, com 2,79 mil milhões de dólares.

Mas recentemente, o estúdio teve mais fracassos do que sucessos. Os fãs criticaram os enredos excessivamente confusos das suas histórias no grande e pequeno ecrã, e lamentaram a saída de personagens queridas como o Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr.

A saga também sofreu com as acusações de violência doméstica contra o ator Jonathan Majors, que deveria interpretar o novo supervilão Kang, o Conquistador, em diversos filmes.

Após ser condenado por atacar e assediar a sua ex-namorada, Majors foi descartado pela Marvel e ainda não se sabe quem irá substituí-lo.

A apresentação de sábado, que deve revelar os planos da Disney para prosseguir sem o ator, decorrerá no conhecido Hall H, com capacidade para seis mil pessoas e o local onde muitos fãs fazem fila durante dias para garantir lugar.

Para alguns especialistas, este será um momento potencialmente decisivo para o grupo.

"Se a empresa quer atrair outras pessoas, para além dos seus seguidores incondicionais, precisa dar respostas a estas perguntas no Hall H", escreveu Susana Polo no Polygon, meio de comunicação especializado na indústria do entretenimento.

Alien, Deadpool e Roma Antiga

O menu da Comic-Con da Disney também apresenta "Alien: Romulus", o mais recente capítulo da saga de ficção científica, e um evento de "celebração" para o maior lançamento de super-heróis deste fim de semana nos cinemas, "Deadpool & Wolverine".

A Warner, estúdio rival responsável pelos populares filmes de super-heróis da DC Comics, está a manter um perfil mais discreto este ano, mas oferecerá uma amostra da série "Pinguim", protagonizada por Colin Farrell, 'spin-off' do filme "The Batman" (2022).

Por outro lado, a série "Those About To Die", uma corrida sangrenta pela Roma Antiga e o seu mundo macabro de lutas de gladiadores e carruagens no Coliseu, com o veterano Anthony Hopkins entre os protagonistas, estará presente em diversos eventos.

A Amazon Prime Video apresentará a segunda temporada de sua série "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", que procura conquistar o público após as críticas mornas da sua temporada de estreia, há dois anos.

Além disso, no âmbito do recente sucesso de adaptações de videojogos para os ecrãs, como "Fallout" e "The Last of Us", a Amazon levará os espectadores ao submundo da máfia japonesa com "Like a Dragon: Yakuza", baseado nos jogos de sucesso da Sega.

Mas para muitos, a Comic-Con é, sobretudo, um espaço para se vestir como as personagens da Disney ou temidos samurais, conhecer pessoas com os mesmos interesses e trocar revistas e histórias em banda desenhada.

O evento acontecerá de quinta-feira até o próximo domingo, 28 de julho.