Após a Yelena Belova de "Viúva Negra", Florence Pugh pode vir a ser a princesa Irulan, filha do imperador Shaddam IV, em "Dune: Parte 2".

O acordo já seguiu para a atriz britânica de 26 anos e já nomeada para um Óscar por "Mulherzinhas", que pode ser a primeira novidade no elenco da sequela, novamente realizada por Denis Villeneuve e que com contará com os regressos de Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem e outros atores.

Segundo a The Hollywood Reporter, existem apenas duas condicionantes para se chegar ao acordo: o argumento ainda está a ser escrito e a atriz está à espera da última versão antes de tomar uma decisão; e pode existir um problema de agenda se ela conseguir o papel principal num filme sobre Madonna.

A história da sequela arrancará no que aconteceu após Paul Atreides (Chalamet) e a sua mãe, Lady Jessica (Rebecca Ferguson) terem fugido para o inóspito deserto do planeta Arrakis.

A rodagem de "Dune: Parte 2" deverá arrancar no outono e pode existir outro problema: a guerra na Ucrânia.

Tal como aconteceu com o primeiro filme, parte da rodagem deve decorrer na Hungria, que fica perto daquele que é o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Apesar de lançado ao mesmo tempo na plataforma de streaming HBO Max, o primeiro "Dune - Duna" conseguiu arrecadar 108 milhões de dólares nos cinemas dos EUA e um total de 400 a nível mundial. Está nomeado para dez Óscares.

"Dune: Parte 2" tem estreia prevista para os cinemas a 20 de outubro de 2023.