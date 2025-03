Colin Farrell é o desejado para outro projeto da DC Studios, apesar do impacto do seu trabalho à frente da série "The Penguim" e ser esperado o seu regresso na sequela de "The Batman".

A imprensa especializada norte-americana avançou que o ator irlandês de 48 anos está em negociações para "Sgt. Rock", a adaptação da banda desenhada homónima de 1959 que tem à frente o realizador Luca Guadagnino ("Eu Sou o Amor", "Chama-me Pelo Teu Nome", "Challengers").

A história sobre o brutal sargento e líder da Easy Company, uma unidade de elite da Segunda Guerra Mundial que combate as forças nazis, é um projeto que não foi anunciado em janeiro de 2023 pelos então pelos novos líderes da DC Studios, James Gunn e Peter Safran, mas passou para a frente da fila por ter um argumento muito bom de Justin Kuritzkes, o mesmo de "Challengers" e "Queer", ambos de Luca Guadagnino.

A primeiro hipótese terá sido Daniel Craig, ainda que os líderes da DC Studios tenham dito no mês passado que nunca se encontraram com ele e não foi feita uma proposta formal (falhando o reencontro com Luca Guadagnino depois do recente "Queer", o antigo James Bond estará a ponderar um papel na adaptação de "As Crónicas de Nárnia" da realizadora Greta Gerwig para a Netflix).

No mesmo encontro com os jornalistas para fazer o ponto da situação dos ambiciosos planos da DC Studios, James Gunn disse que a rodagem de "Sgt. Rock" arrancava já este verão na Inglaterra se fosse encontrado o ator certo.

Seria o terceiro filme em produção: a estreia no cinema da nova estratégia da DC Studios será a 10 de julho com “Superman”, escrito e realizado pelo próprio James Gunn, seguindo-se “Supergirl: Woman of Tomorrow”, previsto para 26 de junho de 2026.