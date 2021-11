Passaram 37 anos desde a estreia nos cinemas de "Os Caça-Fantasmas" (1984), mas foram os atores sobreviventes que dominaram as atenções na antestreia do novo filme, "Caça-Fantasmas: O Legado".

Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson "responderam à chamada" e estiveram na antestreia em Nova Iorque, que se realizou na segunda-fera à noite.

Os três atores também homenagearam o "caça-fantasmas" ausente, cantando os parabéns na passadeira vermelha ao ator Harold Ramis, que faleceu em fevereiro de 2014 e teria celebrado os 77 anos na próxima semana.

Com estreia em Portugal anunciada para 25 de novembro, "Caça-Fantasmas: O Legado" anda à volta de uma mãe solteira e dos seus dois filhos quando estes chegam a uma pequena cidade, onde as crianças começam a descobrir a sua ligação com os caça-fantasmas originais e o legado secreto que o seu avô deixou para trás.

Murray (71 anos), volta a ser o Dr. Peter Venkman, enquanto Aykroyd (69) retoma a personagem do Dr. Raymond Stantz e Hudson (75) a do Dr. Winston Zeddmore. As outras veteranas que regressam são Annie Potts como a secretária Janine Melnitz e Sigourney Weaver como Dana Barrett.

Ainda com Carrie Coon, Paul Rudd, Mckenna Grace e Finn Wolfhard, na realização está Jason Reitman, prosseguindo o legado criado pelo pai, Ivan Reitman, no clássico de 1984 (que agora surge como um dos produtores) e na sequela quatro anos mais tarde que quase todos preferem esquecer. O novo filme não faz ligação com a versão feminina de 2016 com Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones e Kate McKinnon.

