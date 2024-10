Daniel Day-Lewis está a fazer outro filme.

O ator, um dos melhores da sua geração, anunciara a sua reforma artística num comunicado em julho de 2017, confirmando que "Linha Fantasma", de Paul Thomas Anderson, seria a sua despedida do cinema.

Após sete anos a manter a promessa, o vencedor de três Óscares de Melhor Ator com "O Meu Pé Esquerdo", "Haverá Sangue" e "Lincoln", já está a filmar “Anemone” na Inglaterra, que será a estreia como realizador do seu filho, o aclamado pintor Ronan Day-Lewis, de 26 anos.

Um comunicado oficial do estúdio Focus Features, o mesmo de "Linha Fantasma", confirmou o projeto na terça-feira ao fim do dia, algumas horas após o tabloide britânico Daily Mail ter fotografado o ator com bigode numa mota com o veterano ator Sean Bean durante a rodagem na cidade de Manchester.

Com argumento escrito por pai e filho, a história é descrita como uma análise das intrincadas relações entre pais, filhos e irmãos, bem como a “dinâmica dos laços familiares”. No elenco surgem ainda Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green.