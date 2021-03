Foi divulgado hoje (26) o trailer do novo "O Esquadrão Suicida".

O filme realizado por James Gunn e liderado por Margot Robbie tem um interesse muito especial: no elenco está a portuguesa Daniela Melchior, que vimos em "Parque Mayer" e aqui se estreia em grandes produções de Hollywood.

Ainda antes do lançamento das imagens, a atriz partilhou o poster da sua personagem Ratcatcher.

VEJA O TRAILER LEGENDADO (imagens e linguagem explícitas).

James Gunn contou que teve carta-branca para escolher o que quisesse quando se transferiu em outubro de 2018 dos filmes da Marvel "Guardiões da Galáxia" para a DC Comics, após ser despedido pela Disney por antigas mensagens polémicas nas redes sociais (decisão que o estúdio reverteu um ano mais tarde).

A sua escolha acabou por ser "The Suicide Squad" e apesar de regressarem do filme de 2016 Margot Robbie, Viola Davis, Jay Courtney e Joel Kinnaman, respetivamente como Harley Quinn, Amanda Waller, Boomerang e Rick Flag, esta é mais uma reinvenção com um novo esquadrão de supervilões recrutado da prisão com a mais elevada taxa de mortalidade nos EUA para uma missão de busca e destruição na remota ilha de Corto Maltese.

Além de Daniela Melchior, entre as novidades estão Idris Elba, John Cena, Peter Capaldi, Michael Rooker, Alice Braga, Nathan Fillion e Pete Davidson (a voz do tubarão é de Sylvester Stallone).

A estreia nos cinemas está anunciada para 5 de agosto e já não deve ser alterada por causa da pandemia pois o estúdio Warner Bros. está a lançar todos os seus filmes de 2021 nos EUA ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma HBO Max durante os primeiros 31 dias.

VEJA O POSTER OFICIAL.