Daniela Melchior vai entrar em "Marlowe", um 'thriller' protagonizado por Liam Neeson, confirmou a publicação especializada Deadline.

A atriz portuguesa e o ator canadiano François Arnaud (da série "Os Bórgias") vão interpretar os irmãos Lynn e Nico Peterson e são as mais recentes novidades no elenco do filme, que já está em rodagem na Irlanda e Espanha.

No elenco de "Marlowe" já estavam confirmados Diana Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart e Colm Meaney.

Reforçando o prestígio desta nova etapa de Daniela Melchior numa carreira internacional após o impacto de "O Esquadrão Suicida" estão dois nomes atrás das câmaras: o realizador é Neil Jordan (vencedor de um Óscar por "Jogo de Lágrimas" e com uma carreira de filmes importantes ao longo de quatro décadas) e o argumento é de William Monahan ("The Departed - Entre Inimigos").

Liam Neeson será a nova encarnação de Philip Marlowe, um dos mais míticos detetives privados da ficção, contratado para encontrar um antigo amante de uma rica herdeira, mas o caso aparentemente simples acaba por conduzi-lo ao submundo de Hollywood, arrastando-o involuntariamente para o conflito entre uma lendária atriz de Hollywood e a sua subversiva e ambiciosa filha.

Após o filme de anti-heróis realizado por James Gunn, Daniela Melchior já rodou o filme de ação "Assassin Club" em Itália, ao lado de Henry Golding ("Crazy Rich Asians"), Noomi Rapace ("Prometheus") e Sam Neill ("Parque Jurássico"), que será lançado em 2022.