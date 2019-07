O vencedor do Óscar Gary Oldman vai ser o protagonista de "Mank", o próximo filme de David Fincher.

Será o primeiro desde 2014, quando assinou "Gone Girl" ("Em Parte Incerta" em Portugal).

A ausência do emblemático cineasta de "Sete Pecados Mortais", "Clube de Combate", "Zodiac" e "A Rede Social" explica-se em parte com a intensa relação com a Netflix por causa das séries "House Of Cards", "Mindhunter" e "Love, Death + Robots".

David Fincher

O novo projeto que começa a ser rodado em novembro também será a plataforma de streaming e tem uma natureza peculiar: será um filme a preto e branco sobre Herman J. Mankiewicz, um jornalista que se mudou para Hollywood na década de 1920 e se tornou um dos seus mais famosos argumentistas e "script doctors" (ajudando a melhorar trabalhos de outros em segredo).

Segundo a imprensa especializada, David Fincher vai abordar o seu trabalho mais famoso, "Citizen Kane", com Orson Welles (1941), e a disputa que surgiu à volta de quem contribuiu mais para a autoria daquele que é considerado o melhor filme da história do cinema.

Há bastante tempo que o realizador tenta fazer "Mank" porque é um projeto muito pessoal: o argumento foi escrito pelo pai, Jack Fincher, falecido em 2003.