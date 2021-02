A entrar na quarta década como cineasta e numa altura em que se prepara para começar a produção do seu primeiro musical (sobre a origem do "milagroso" Viagra), Spike Lee já passou praticamente por todos os géneros no cinema.

Daí que a revista Entertainment Weekly tenha perguntado se alguma vez o veremos a fazer um filme de super-heróis, recordando que alguns dos seus colegas (Martin Scorsese, Francis Ford Coppola) rejeitaram os filmes da Marvel como não sendo cinema legítimo.

"Não tenho nada contra a Marvel. Cresci a ler as bandas desenhadas do Homem-Aranha. Para mim, a DC Comics foi sempre piroso", foi a resposta inesperada.

O cineasta de "Não Dês Bronca", "A Febre da Selva", "Malcolm X" e, mais recentemente, "BlacKkKlansman: O Infiltrado" (com que ganhou um Óscar pelo argumento) acrescentou que não se está a "meter" na guerra entre as super potências do género.

"Estou completamente do lado da Marvel. Não estou a fazer campanha para isso, mas se aparecer a oportunidade certa vou levá-la em consideração", respondeu sobre fazer um filme do género.