Após ter visto o seu filme de guerra "1917" tornar-se um sucesso de bilheteira na temporada de 2019-20 e ser nomeado para dez Óscares (ganhou três estatuetas, mas perdeu os prémios principais para "Parasitas"), Sam Mendes tem um novo projeto de cinema.

Vencedor dos Óscares com "Beleza Americana", o realizador britânico vai avançar com "Empire of Light" [Império da Luz, em tradução literal] e escolheu como protagonista a compatriota Olivia Colman, que ganhou a estatueta com "A Favorita" e está na corrida este ano com "O Pai" (e, claro, entrou nas duas temporadas mais recentes de "The Crown") .

As negociações do acordo com a atriz ainda não estão fechadas.

Sam Mendes também escreveu o argumento, descrito como uma história de amor que se passa dentro e à volta de uma sala de cinema antiga nos anos 1980 na zona costeira do sul de Inglaterra. No comunicado oficial, o cineasta destaca que está muito próxima do seu coração.

O projeto também será uma colaboração com Roger Deakins, o lendário diretor de fotografia que ganhou um dos seus Óscares com "1917".

O estúdio envolvido é de prestígio: trata-se da Searchlight Pictures (antes conhecido por Fox Searchlight Pictures), que agora pertence à Disney e distribuiu filmes como "Quem Quer Ser Bilionário?", "12 Anos Escravo", "A Forma da Água" e "Nomadland - Sobreviver na América".