Angelina Jolie, Lady Gaga, Brad Pitt, George Clooney e Nicole Kidman estão entre as estrelas presentes de 28 de agosto a 7 de setembro no 81º Festival de Cinema de Veneza, cuja programação foi apresentada na terça-feira.

Vinte e um filmes competirão pelo prestigiado Leão de Ouro de Melhor Filme, anunciou o diretor artístico da mostra, Alberto Barbera, durante uma transmissão ao vivo pela internet.

"Ainda Estou Aqui", do brasileiro Walter Salles, que volta ao festival 12 anos após o seu último filme, é um deles. A longa.metragem baseia-se no livro de Marcelo Rubens Paiva e conta a história real da sua família: uma mulher em busca do seu marido, um deputado sequestrado pelos militares durante a ditadura no Brasil.

Quando jovem, Salles era amigo da família do deputado, o que faz, segundo Barbera, com que "certamente" seja o filme "mais pessoal" do cineasta.

Barbera destacou a "grande interpretação de Fernanda Torres, talvez uma das maiores artistas de sua geração, atriz, escritora e argumentista". Além de Torres, estão no elenco de "Ainda Estou Aqui" nomes como Fernanda Montenegro e Selton Mello.

Um dos títulos mais esperados na disputa pelo Leão de Ouro é “Joker: Loucura a Dois”, de Todd Phillips, a sequela do filme de 2019 que ganhou o Leão de Ouro, que também terá Joaquin Phoenix como protagonista, desta vez acompanhado por Lady Gaga.

O novo filme de Pedro Almodóvar, "The Room Next Door", primeiro filme do cineasta espanhol rodado em inglês, em Nova Iorque, também concorrerá ao cobiçado prémio. O seu elenco conta com Tilda Swinton, Julianne Moore e John Turturro.

Uma história “surreal” e “grotesca”

Por sua vez, o realizador Luis Ortega, "uma das vozes mais originais do cinema argentino contemporâneo", de acordo com Barbera, apresentará em Veneza "Matar al Jockey".

O filme, interpretado por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó e Daniel Giménez Cacho, narra a história "um pouco surreal, um pouco grotesca" de "um grande jóquei argentino que corre para um chefe mafioso, mas que bebe demais, mete-se em muitos problemas, acaba preso e, no final, muda de sexo", explicou o diretor artístico da mostra.

Outra atração importante será o filme "Maria", do chileno Pablo Larraín, em que Angelina Jolie interpreta a famosa cantora Maria Callas durante os últimos dias da sua vida em Paris.

Fora de competição, George Clooney e Brad Pitt despertarão paixões em Veneza com "Lobos Solitários", de Jon Watts.

A estrela australiana Nicole Kidman protagoniza "Babygirl", um 'thriller' erótico de Halina Reijn sobre uma mulher insatisfeita nas suas relações conjugais que embarca numa perigosa relação sadomasoquista.

O britânico Jude Law encabeçará o elenco de "The Order", do australiano Justin Kurzel, no qual vive um agente do FBI envolvido nos círculos supremacistas brancos dos anos 1980.

O regresso de Beetlejuice

No festival, também serão exibidos três filmes franceses, incluindo "Jouer avec le feu", terceiro trabalho das irmãs Delphine e Muriel Coulin, com Vincent Lindon e Benjamin Voisin no elenco.

Os italianos, por sua vez, competem com "Queer", o último filme de Luca Guadagnino ("Chama-me Pelo teu Nome"), com Daniel Craig, que, segundo Barbera, entregou nesta obra "a interpretação da sua vida".

Este ano, o júri será presidido pela atriz francesa Isabelle Huppert.

Além do Leão de Ouro, o júri concederá, a 7 de setembro, o Leão de Prata - Grande Prémio do Júri; o Leão de Prata - Prémio de Melhor Realização; os prémios de melhor interpretação masculina e feminina e o prémio de melhor argumento.

A 81ª edição do mais antigo dos festivais de cinema começará a 28 de agosto com a exibição, fora de competição, de "Beetlejuice Beetlejuice", continuação do icónico filme de Tim Burton "Os Fantasmas Divertem-se", lançado em 1988.

Na noite de abertura, desfilarão pela passadeira vermelha o ator americano Michael Keaton, que retoma aos 72 anos o papel do fantasma grosseiro e barulhento, juntamente com Winona Ryder, Willem Dafoe e Monica Bellucci.