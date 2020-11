O trailer de uma comédia romântica que junta Emily Blunt e Jamie Dornan divulgado na terça-feira (10) tornou-se viral pelas piores razões.

Ainda com Christopher Walken e Jon Hamm, "Wild Mountain Thyme" é a adaptação do dramaturgo John Patrick Stanley a partir da sua própria peça "Outside Mullingar" e, segundo a sinopse oficial, acompanha uma história de amor "nas paisagens de tirar o fôlego da Irlanda rural, onde todos são meio loucos por causa da solidão ou do amor, e o tempo é péssimo".

Numa reação ao trailer, o jornal The Irish Times faz uma lista dos "estereótipos raciais idiotas" sobre a Irlanda revelados pelas imagens.

A mesma crítica também surge nas zonas de comentários ao vídeo e nas redes sociais, notando que "Hollywood parece partir do princípio que a Irlanda rural ainda está parada nos anos 1930".

Mas o trailer deixou a descoberto os sotaques irlandeses dos atores e as reações vão do "embaraçoso" ao "ofensivo" e até que são um "exemplo de crimes de ódio".

A premiada conta no Twitter do aeroporto de Dublin não resistiu: "Existe a polícia da moda. A polícia da gramática. Até temos a polícia do aeroporto. Existe algo como a polícia do sotaque? Se sim, é melhor alguém ligar-lhe. Pelo lado positivo, a Irlanda parece bem".

Apesar de ser natural da Irlanda do Norte, nem Jamie Dornan escapa às críticas ao seu sotaque regional do sul do condado de Mullingar.

"Não consigo decidir o que é pior. Ter atores estrangeiros a fazer esta tentativa caricatural de um sotaque irlandês ou fazer com que um ator irlandês também o faça. Chocantemente mau", revela uma das reações.

São muitas as especulações sobre o que aconteceu a Jamie Dorman (há quem pense que está no gozo ou tinha engolido uma vespa), o que estava Christopher Walken a pensar ("o melhor exemplo de arte performativa que vi em anos") ou se Emily Blunt está a fazer algum sketch do programa cómico Saturday Night Live.

Há vários comentários que recordam outra célebre tentativa de sotaque irlandês por parte de um ator estrangeiro: "Chegou finalmente a altura de Tom Cruise passar o troféu do pior sotaque irlandês num filme. Passou muito tempo desde que ele fez 'Horizonte Longínquo' [1992], mas o Tom finalmente renunciou ao título".

A estreia de "Wild Mountain Thyme" nos cinemas americanos que estiverem a funcionar está anunciada para 11 de dezembro.