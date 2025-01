Christopher Walken é umas das estrelas de "Separação" ("Severance", no título original em inglês), série da Apple TV+ que regressou recentemente para a segunda temporada. Em entrevista ao The Wall Street Journal, o ator confessou que não usa "tecnologias modernas" e que vê os episódios em DVD.

"Tenho apenas uma antena parabólica em casa. Por isso, vi 'Separação' em DVDs que eles têm a amabilidade de me enviar", contou ao jornal. "Não tenho telemóvel. Nunca enviei um e-mail ou, como se diz, um tweet", acrescentou o norte-americano de 81 anos.

Esta não é a primeira vez que Christopher Walken fala sobre as novas tecnologias. Em 2020, durante a pandemia, o ator teve de dar entrevistas por zoom para promover o novo filme "Wild Mountain Thyme" ("O Amor Move Montanhas" em Portugal), uma situação completamente nova numa longa carreira onde se destacam títulos como "O Caçador", com o qual ganhou um Óscar, "Cães de Guerra", "Zona de Perigo", "007 - Alvo em Movimento", "Batman Regressa", "Amor à Queima-Roupa", "Pulp Fiction", "Apanha-me Se Puderes" ou "Hairspray".

Há cino anos, on "The Late Show with Stephen Colbert", o ator contou alguém teve de montar tudo para que fosse possível dar as entrevistas virtuais a partir da sua casa em Connecticut.