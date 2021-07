O realizador Matthew Vaughn vai continuar no mundo da espionagem nos próximos anos.

Após andar envolvido com a saga dos sofisticados agentes secretos "Kingsman" (três filmes, incluindo o adiado "The King's Man: O Início", que chegará finalmente aos cinemas em dezembro), o projeto que se segue vai chamar-se "Argylle".

Com a rodagem a arrancar já em agosto na Europa, a ambição não é pequena: o elenco rivaliza com o dos filmes "Knives Out", juntando Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O’Hara, John Cena, Samuel L. Jackson e até a ícone pop Dua Lipa, que se vai estrear como atriz e também contribuir para a banda sonora.

A história andará à volta de Argylle, o "melhor espião do mundo", e as suas aventuras à volta do mundo, baseado num livro de Ellie Conway que só será publicado no ano que vem.

"Quando li um rascunho inicial do argumento achei que era a saga de espionagem mais incrível e original desde os livros de Ian Fleming [James Bond] dos anos 1950. Isto vai reinventar o género de espionagem", destacou o realizador britânico no comunicado que anunciou o projeto.

Ainda sem datas, "Argylle" será o primeiro do que se espera que venham a ser pelo menos três filmes, com a ação a passar pelos EUA, Londres e outros locais do mundo.