À falta de anfitrião e a antecipada previsibilidade de vários prémios, os produtores da 92ª cerimónia dos Óscares apostaram forte em momentos musicais.

O primeiro foi logo na abertura e deixou o público a aplaudir de pé: Janelle Monáe (e a participação especial de Billy Porter e um grupo de artistas de grande diversidade) a cantar uma versão adaptada de "It’s a Beautiful Day in This Neighborhood" (a canção popularizada por Fred Rogers, uma amada personalidade da TV americana, interpretado por Tom Hanks no filme com o mesmo título), que evocou vários filmes do ano passado e ainda elogiou "todas as mulheres que realizaram filmes fenomenais" e o "orgulho por estar ao lado de artistas queer negros".

Também antecipado antes da cerimónia mas nem por isso menos surpreendente foi a reunião das "Elsas do mundo" de "Frozen II: O Reino do Gelo", com as artistas das versões da Dinamarca, Alemanha, Japão, América Latina, Noruega, Polónia, Rússia, Espanha e Tailândia a juntarem-se à norte-americana Idina Menzel e à norueguesa Aurora na interpretação "internacional" da canção nomeada "Into the Unknown".

Chrissy Metz, mais conhecida pela série "This Is Us", interpretou a também nomeada "I'm Standing with You", do filme "Breakthrough", numa atuação que dedicou à mãe e comoveu a autora da canção, a lendária Diane Warren.

Para não ficarem atrás, Kristen Wiig e Maya Rudolph também "improvisaram" um momento musical antes de apresentarem as estatuetas para Design de Produção e Guarda-Roupa.

Um dos grandes momentos da cerimónia foi a aparição surpresa de Eminem, que "corrigiu" a sua ausência dos Óscares de 2003 (e a desfeita a Barbra Streisand), voltando a colocar em pé as estrelas no Dolby Theater com a interpretação de "Lose Yourself", a canção vencedora da estatueta por "8 Mile".

O segmento "In Memoriam", que lembra as figuras que partiram durante o último ano, ficou a cargo de Billie Eilish, que cantou uma versão de "Yesterday", dos Beatles.