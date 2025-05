As imagens já divulgadas do muito aguardado novo filme de Brad Pitt prometem muita intensidade dentro e fora do circuito de corridas da Fórmula 1.

O mesmo se aplica à duração: segundo o circuito de cinemas norte-americanos AMC, "F1" chegará aos cinemas (26 de junho em Portugal) com a duração épica de 150 minutos, praticamente uma hora a mais do que a maioria das corridas.

Na corrida da temporada de verão, "F1" está em boa posição para entrar no pódio com uma medalha de prata, perdendo apenas para os 171 de "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", que pode ser o adeus da saga de ação e espionagem protagonizada por Tom Cruise.

Por comparação, "Thunderbolts*", que marcou oficialmente o arranque da temporada no último fim de semana, tem uns modestos 126 minutos.

Contrariando uma tendência de vários anos, muitos dos filmes mais mediáticos estão mais contidos na duração, segundo as contas da imprensa norte-americana: "O Último Destino: Descendência" (15 de maio) tem 110 minutos; a versão em imagem real de "Lilo & Stitch" (22 de maio) tem 107 minutos; "Karate Kid: Os Campeões" (29 de maio) tem 94; "Do Universo de John Wick: Ballerina" (5 de junho) tem 125, tal como a versão em imagem real de "Como Treinares o Teu Dragão" (12 de junho); "28 Anos Depois" (19 de junho) sobe para 126; "Mundo Jurássico: Renascimento" (3 de julho) estará nos 134 minutos.

Segundo informações que circularam em março, James Gunn estava à volta dos 140 minutos para "Superman" (10 de julho).

Apesar de ainda não existirem dados, parece improvável que a animação da Pixar "Elio" (19 de junho) e "M3GAN 2.0" (26 de junho) cheguem aos 150 minutos, pelo que a única grande produção com potencial para entrar no pódio da duração é "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" (24 de julho).

Rodada entre julho de 2023 e dezembro de 2024 em muitos circuitos nos fins de semana das corridas a sério, a super produção tem o vencedor dos Óscares como Sonny Hayes, um antigo piloto na mó de baixo que nunca cumpriu o seu potencial com uma segunda oportunidade no cockpit, servindo de mentor a um caloiro prodigioso (Damson Idris) na fictícia equipa APXGP.

Ainda com Kerry Condon e Javier Bardem no elenco principal, terá custado uns astronómicos 300 milhões de dólares à Apple antes dos incentivos fiscais que tanto têm sido falados esta semana por causa do anúncio de Donald Trump de querer impor grandes tarifas a filmes rodados fora dos EUA.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.