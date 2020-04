Trata-se de uma das medidas de prevenção mais importantes na era da COVID-19: lavar bem as mãos.

Com isso no pensamento de todos, o site Little White Lies lançou um vídeo "educacional" de como o fazer... de acordo com os filmes.

Com Marion Cotillard a mandar lavar as mãos em "Macbeth" (2015), o vídeo junta vários filmes que mostram as várias etapas do processo, começando com Rowan Atkinson como Mr. Bean a abrir a torneira em "Bean: Um Autêntico Desastre" (1997) e terminando com Tim Roth como Mr. Orange de "Cães Danados" a secar as mãos.

No início do vídeo surge o aviso de que não foi "aprovado" pela Organização Mundial de Saúde", mas nem era preciso: nos créditos finais surge personagem de Larry David em "Tudo Pode Dar Certo" a explicar que se deve cantar "Parabéns" duas vezes enquanto se lavam as mãos "para saírem os germes", o que talvez corresponda aos 20 segundos que têm sido recomendados pelas autoridades de saúde para a tarefa ficar bem feita.

VEJA O VÍDEO ATRAVÉS DA LIGAÇÃO EM BAIXO.