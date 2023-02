Popcorner, o cantinho da cultura pop, o programa do SAPO criado em parceria com a Comic Con Portugal, está de volta para a sua segunda temporada. O programa, apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, dá aos espectadores todas as novidades sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, e regressa agora com episódios semanais, todas as quintas-feiras.

As principais novidades do universo da cultura pop, as estreias de filmes no cinema ou em streaming, com as sugestões de Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programação do Canal Cinemundo, e tudo sobre as séries que estão a dar que falar continuarão a estar em destaque no programa.

Cada episódio do "cantinho da cultura pop" contará ainda com uma entrevista a um ou mais convidados especiais. No episódio de estreia, a conversa é com João Gonzalez e Bruno Caetano, o realizador e o produtor de “Ice Merchants”, a curta-metragem de animação que deu a Portugal o seu primeiro filme nomeado aos Óscares. Veja aqui o programa na íntegra.

Na nova temporada, os espectadores vão também poder participar ativamente no programa, enviando a sua opinião sobre um filme, um jogo ou uma série. Os melhores vídeos serão exibidos no novo espaço “VoxPopcorner”. Veja aqui como participar.

A segunda temporada traz ainda novas rubricas com temas que agradarão aos fãs de cultura pop:

- O “Viral Corner “destacará momentos de filmes e séries que deram origem a “trends” virais nas redes sociais.

- O segmento “Diz-me o que andas a ver” vai convidar caras conhecidas a contar quais os filmes, séries ou jogos que as marcaram nos últimos tempos. No primeiro episódio, será o ator Joaquim de Almeida a dizer-nos o que anda a ver.

- Na rubrica “Poptugal” estarão em destaque histórias de portugueses que estão a dar cartas na indústria da cultura pop.

- Em “Guilty Pleasures”, nomes conhecidos da cultura vão confessar qual aquele filme, livro ou aquela série que nem sempre têm coragem de assumir que adoram.

Os episódios do Popcorner podem ser vistos todas as quintas-feiras em mag.sapo.pt, o site do portal SAPO especializado em Cultura e Entretenimento, na TV, no Canal Cinemundo, e no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News.