Foi divulgada a primeira foto oficial a mostrar Jeremy Allen White caracterizado como Bruce Springsteen no filme "Deliver Me From Nowhere".

Com a típica camisa xadrez e blusão, o ator popularizado pela série "The Bear" será o "The Boss" no filme atualmente em rodagem em Nova Jérsia que acompanhará a história da criação de "Nebraska", o álbum seminal de 1982 que muitos consideram ser o trabalho mais cru e pessoal do artista, onde lidava com a sua depressão e a chegada do estrelato global.

Note-se que o projeto a partir do livro da autoria de Warren Zanes publicado no ano passado tem a aprovação do próprio visado.

Realizado por Scott Cooper ("Crazy Heart", "Black Mass - Jogo Sujo", "Hostis", "Os Olhos de Allan Poe), o elenco inclui também Harrison Sloan Gilbertson, Odessa Young e Paul Walter Hauser.

Ainda sem data de estreia em 2025, "Deliver Me From Nowhere" é da 20th Century Studios, que integra a Disney.

VEJA A IMAGEM.