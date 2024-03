O perfil de Jeremy Allen White continua a subir em Hollywood.

As negociações ainda não começaram, mas o protagonista da série "The Bear" que anda a colecionar prémios atrás de prémios é a 'primeira escolha' para ser Bruce Springsteen num filme que se vai chamar "Deliver Me from Nowhere", avançou o Deadline.

O estúdio envolvido é o prestigiado A24, o mesmo do vencedor dos Óscares "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" e de "Iron Claw", onde participou o ator de 33 anos.

Após terminar a rodagem consecutiva da terceira e quarta temporadas da série, espera-se que White se dirija para Nova Jérsia, de onde é natural o artista atualmente com 74 anos, para começar a filmar no outono.

Aprovado pelo próprio "The Boss" a partir do livro da autoria de Warren Zanes' publicado no ano passado, "Deliver Me from Nowhere" acompanhará a história da criação de "Nebraska", o álbum seminal de 1982 que muitos consideram ser o seu trabalho mais cru e pessoal, onde lidava com a sua depressão e a chegada do estrelato global.

O projeto será realizado por Scott Cooper ("Crazy Heart", "Black Mass - Jogo Sujo", "Hostis", "Os Olhos de Allan Poe) e é o primeiro do produtor Scott Stuber após deixar um cargo importante na Netflix.