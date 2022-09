Os cinemas portugueses tiveram mais espectadores e mais receitas do que todo o ano passado, revelou o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Os cinemas portugueses tiveram, até agosto, mais espectadores e receitas de bilheteira do que na totalidade da exibição comercial em 2021, revelou hoje o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). De acordo com as estatísticas mensais divulgadas pelo ICA, até agosto deste ano contabilizaram-se cerca de seis milhões de espectadores e 34,8 milhões de euros de receita de bilheteira; valores que superam os 5,4 milhões de bilhetes emitidos e os 30,6 milhões de euros de bilheteira obtidos ao longo de 2021. Tal como aconteceu em julho, a exibição de cinema em agosto voltou a ultrapassar a casa de um milhão de espectadores, para perto de um milhão e oito mil, o que representa um aumento de 36% face a agosto de 2021. Dos seis milhões de espectadores registados este ano nas salas de cinema, 2,6 milhões viram filmes distribuídos pela NOS Lusomundo Audiovisuais, que se mantém líder de mercado, e 2,1 milhões de pessoas viram filmes distribuídos pela Cinemundo. Mais de metade das 746 longas-metragens exibidas este ano em sala - 458 - foram produções europeias e 161 foram produzidas nos Estados Unidos, no entanto a hegemonia, em termos de espectadores e receitas de bilheteira, ainda é de cinema norte-americano, com 24,7 milhões de euros e 4,2 milhões de espectadores. Em agosto, o filme mais visto em sala de cinema foi a produção portuguesa "Curral de Moinas - Os banqueiros do povo", de Miguel Cadilhe, com 210.459 espectadores e 1,2 milhões de euros de bilheteira. Estreada a 11 de agosto, a comédia é já o filme português com maior audiência em sala em 2021. Do total de filmes estreados, o mais visto este ano continua a ser "Top Gun: Maverick", de Joseph Kosinski, com 695.290 espectadores e 4,3 milhões de euros de receita de bilheteira.