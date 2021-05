Leslie Odom Jr. é o nome mais recente a engrossar o elenco de estrelas de "Knives Out 2", avançou o The Hollywood Reporter.

Revelado pelo musical da Broadway (disponível no Disney+) "Hamilton", o ator e cantor norte-americano esteve na última corrida aos Óscares por "Uma Noite em Miami...", tanto na categoria de Melhor Ator Secundário pela interpretação do artista Sam Cooke como pela Canção "Speak Now".

Como é habitual, não transpareceu nada sobre qual será a sua personagem ou as dos outros atores já anunciados: Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monáe e Kathryn Hahn.

Daniel Craig regressa como o super detetive Benoit Blanc para investigar um novo mistério e são esperadas mais novidades no elenco até a rodagem começar este verão na Grécia.

Grande sucesso de bilheteira, o filme de 2019 juntou, entre outros, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield e Christopher Plummer.

No início de abril, foi anunciado que a Netflix fechou um acordo histórico a nível de plataformas de streaming no valor de 469 milhões de dólares [394,2 milhões de euros] para lançar as próximas duas sequelas, ambas escritas e realizadas por Rian Johnson.

As únicas condições do acordo são a participação de Daniel Craig e que cada filme tenha um orçamento nunca inferior ao primeiro, na zona dos 40 milhões de dólares.