"Ainda existe muito mistério à volta do que eles querem fazer com o Deadpool no mundo da Marvel mas acho que, pelas conversas que ouvi, tudo é positivo. Penso que apenas estão a tentar perceber uma forma de o encaixar", acrescentou.

Apesar de não ter sido anunciado um terceiro filme para a quarta fase do Universo Cinematográfico Marvel, o super-herói interpretado por Ryan Reynolds é mesmo a única personagem dos "X-Men" que vai sobreviver na transição para o novo regime.

Alguns fãs expressaram o receio de que seria "domesticado" ao passar para o controlo da Disney e viram o lançamento de "Once Upon a Deadpool", uma versão editado do segundo filme para maiores de 13 anos, como um "teste".

Em fevereiro, Bob Iger sinalizou que "existe espaço para existirem as propriedades Fox sem uma influência significativa da Disney sobre a natureza do conteúdo, o que significa que, por exemplo, vemos que há certamente popularidade entre os fãs da Marvel para os filmes 'Deadpool' com classificação R, vamos continuar nesse negócio".

"Pode haver espaço para mais disso, desde que os identifiquemos com muito cuidado e garantamos que não confundimos de forma alguma o consumidor com um produto que seria ou um produto da Disney ou um produto mais tradicional da Marvel", acrescentou.