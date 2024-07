Em declarações à Vanity Fair em dezembro do ano passado, o presidente da Marvel Studios garantia que não tinha qualquer interesse em estragar a despedida de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro em "Vingadores: Endgame" (2019).

"Todos trabalhámos bastante durante muitos anos para chegar a isso, e nunca iríamos querer desfazer isso magicamente de forma alguma”, explicava Kevin Feige.

No entanto, o responsável da Marvel reconhece agora que o regresso de Hugh Jackman em “Deadpool & Wolverine” abriu um novo leque de possibilidades: o ator interpreta uma versão diferente da personagem que o tornou uma estrela, que começou com o primeiro "X-Men" em 2000 e terminou com "Logan" em 2017.

Questionado pela DiscussingFilm sobre um regresso de Downey Jr.ou de Chris Evans como Capitão América ao Universo Cinematográfico, Feige deixou a porta aberta se o processo for feito como deve ser.

“Essa é a chave, certo? Como fazê-lo de uma forma que mantém o que veio antes, e de uma grande forma? E passámos os últimos dois anos e meio a tentar perceber isso com o Wolverine", explicou.

“Portanto, o que está por vir? Veremos. Estamos orgulhosos por, acredito, termos conseguido para o Wolverine. Acho que a aparição e o papel principal do Hugh em [‘Deadpool & Wolverine’] é um grande sinal de que isso pode ser feito – se for com muito cuidado", esclareceu.

O próprio Downey Jr. também não desdenhou o regresso, mesmo depois de ganhar o Óscar com "Oppenheimer".

A resposta foi clara quando a revista Esquire lhe perguntou em abril se alguma vez aceitaria voltar à Marvel: "Alegremente. É uma parte demasiado integral do meu ADN. Aquele papel escolheu-me".

Fazendo uma analogia com os casinos, acrescentou que nunca se devia subestimar o presidente da Marvel: "Digo sempre 'Nunca, jamais apostem contra o Kevin Feige’. Ele é a casa. Ele vencerá sempre".