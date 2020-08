Adiado sucessivamente por causa da COVID-19 de 27 de março para 24 de julho e depois 21 de agosto antes de ser retirado da agenda de estreias nas salas de cinema, "Mulan" será lançado na plataforma de streaming Disney+ em setembro, anunciou o estúdio esta terça-feira (4).

Com as salas de cinema fechadas nos EUA e em boa parte do mundo, a Disney desistiu da estreia do "blockbuster" no grande ecrã, o que é uma decisão histórica para o estúdio e a sua estratégia de filmes de grande orçamento.

A decisão inédita - descrita pelo CEO Bob Chapek como pontual para uma superprodução da Disney - é o mais recente golpe para as redes de cinema, que já vêm sofrendo com a pandemia.