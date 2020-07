Uma decisão que a deixou perplexa porque nem sequer lhe foi pedido para fazer um "teste de voz", o que decidiu fazer por sua iniciativa e enviar aos estúdios Aardman (está disponível o vídeo que compara a voz no filme e 20 anos mais tarde).

A iniciativa não fez qualquer diferença: recebeu uma carta "de um dos criativos" a dizer que "algumas das vozes (não a sua, concordo) sem dúvida que parecem mais velhas", mas, ainda assim "eles declararam 'vamos avançar na decisão de escolher uma nova voz para Ginger'".

Julia Sawalha indicou que também lhe foi dito que Mel Gibson ia ser substituído pela mesma razão e não, como avançou alguma imprensa, pelas antigas controvérsias públicas à volta de declarações racistas.

"Sinto que fui enganada com a mesma desculpa. Esforcei-me ao máximo para provar à produção que a minha voz está quase igual à do filme original. Se eles estiverem a usar alguns dos membros originais do elenco... vamos ser francos, sinto que fui injustamente excluída", escreveu.

"Dizer que estou arrasada e furiosa seria um eufemismo. Sinto-me totalmente impotente, algo em tudo isto não soa a sincero", acrescentou.

A MENSAGEM DA ATRIZ.