Em 2003, causou sensação nos cinemas a cena na praia onde Demi Moore aparecia de biquíni em "Os Anjos de Charlie - Potência Máxima".

A atriz tem uma recordação diferente: descobriu que Hollywood não tinha lugar para ela e pensou que a carreira tinha chegado ao fim.

A reflexão sobre o impacto do papel da vilã na comédia de ação e o estigma da idade em Hollywood surgiu durante uma conversa com a atriz Michelle Yeoh para a revista Interview.

“O que é interessante é que senti mais [críticas] quando cheguei aos 40 anos. Tinha feito 'Os Anjos de Charlie' e houve muita conversa à volta desta cena de biquíni, e foi tudo muito intenso, muita conversa sobre o meu aspeto. E depois descobri que não parecia haver lugar para mim. Não foi sentir que não fazia parte. Foi mais ter sentido aquela sensação de que não tenho 20, não tenho 30, mas ainda não era o que eles entendiam ser uma mãe", recordou.

Demi Moore acrescentou que colocou em causa a sua carreira.

“Onde é que me encaixo? Foi uma época que pareceu não morta, mas amorfa. [...] Houve um momento em que comecei a me perguntar, 'É realmente isto que devia estar a fazer?' Talvez esta parte da minha vida esteja concluída. Não terminada, mas concluída. E depois percebi que, se estar a colocar em causa, então preciso injetar energia para ter certeza”, recordou.

A conversa entre as duas atrizes foi a pretexto de "The Substance", um filme da realizadora francesa Coralie Fargeat muito bem recebido no Festival de Cannes e que colocou Moore na grelha de partida para a corrida aos Óscares.