Já a cineasta Petra Costa escreveu nas redes sociais, na segunda-feira, que o seu filme é relevante “num momento em que a extrema-direita está se espalhando como uma epidemia”.

“Esperamos que este filme possa nos ajudar a entender o quão crucial é proteger as nossas democracias", afirmou a realizadora no Twitter, após o anúncio da nomeação do documentário, que provocou reações divergentes no Brasil.

O secretário especial de Cultura do Governo, Roberto Alvim, declarou ao jornal Folha de S. Paulo que "se estivesse numa categoria de ficção, a indicação estaria correta".

Já a ex-Presidente Dilma Rousseff congratulou-se com a nomeação, afirmando numa nota que o filme denuncia ao mundo o golpe do qual ela considera ter sido vítima.

Apesar dos repetidos ataques do Governo Bolsonaro contra atores e o setor cultural, o cinema brasileiro está em ascensão: no festival de Cannes em 2019 o filme "Bacurau" ganhou o prémio do júri, enquanto "A Vida Invisível de Eurídice Gusmão" ganhou o prémio na categoria Um Certo Olhar.