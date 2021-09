Depois de "Cinderella", com Camila Cabello, "Everybody's Talking About Jamie" é a grande aposta da Amazon Prime Video. O filme que adapta o popular musical de West End estreia-se esta sexta-feira, dia 17 de setembro, no serviço de streaming em 240 países e territórios do mundo, incluindo Portugal.

Antes da estreia, o SAPO Mag conversou com Max Harwood, ator que foi escolhido para protagonista depois de um casting massivo que contou com mais de três mil participações. "Everybody's Talking About Jamie" é o primeiro papel do jovem britânico que, a partir desta sexta-feira, passará a ser uma cara conhecida um pouco por todo o mundo.

Jonathan Butterel (realizador e argumentista) e Tom MacRae (letrista e argumentista), responsáveis pelo musical e pelo filme, também conversaram com o SAPO Mag sobre a história baseada em Jamie, um adolescente de Sheffield que, aos 16 anos, revelou ao mundo que queria ser drag queen.

"Enquanto os seus colegas de turma planeiam como será a sua vida depois da graduação, Jamie contempla a possibilidade de revelar o seu sonho de se se tornar uma feroz e orgulhosa drag queen. A sua melhor amiga Pritti e a sua carinhosa mãe (Lancashire) dão-lhe apoio infinito, enquanto que a lenda drag local, Miss Loco Chanelle, o guia na sua estreia em palco. Mas Jamie também tem que enfrentar o pai que não o apoia, um orientador escolar pouco inspirado e alguns colegas de turma ignorantes que tentam arruinar o seu grande desfile. Jamie e a sua comunidade inspiram-se em números musicais coloridos e intensos para superar o preconceito, ser maipaíses e territórios do mundo", frisa a Amazon Prime Video em comunicado.

Além de Max Harwood no papel de Jamie New, o elenco do filme conta com Richard E. Grant, Sarah Lancashire, Lauren Patel, Shobna Gulati, Ralph Ineson, Adeel Akhtar, Samuel Bottomley e Sharon Horgan.