"King Richard: Para Além do Jogo" relatava como Richard Williams planeou a carreira meteórica das duas filhas no ténis, Venus e Serena, antes mesmo de elas nascerem.

A bofetada de Will Smith a Chris Rock durante a cerimónia dos Óscares podem ter ofuscado a sua conquista da estatueta de Melhor Ator e o próprio filme realizado por Reinaldo Marcus Green, mas Serena Williams quer continuar a história dela e da irmã no cinema.

“‘King Richard’ teve o final perfeito com a Venus no court de ténis", contou a campeã à Insider, referindo-se ao momento em que a irmã mais velha termina o seu primeiro torneio profissional.

Mas essa é a história da origem: a fã do Universo Cinematográfico Marvel tem em mente duas sequelas que separam as trajetórias das irmãs, algo parecido com um 'Williamverse'.

“A Venus vai na direção dela e eu vou na minha direção. São duas histórias completamente diferentes", explicou, ainda que admita que, se seguir em frente, terá de ultrapassar "algum desconforto" com o escrutínio que acompanha um filme sobre a sua vida.

“Tive uma jornada difícil. Correu-me mal e depois correu bem. Tem muito drama. É uma telenovela", admitiu.

Serena Williams é 14 meses mais nova do que Venus Williams. No filme, ela foi interpretada por Demi Singleton, que fez os 14 anos durante a rodagem, enquanto Saniyya Sidney, quatro meses mais velha, retratou Venus.