O festival abre com o filme “Ruth”, uma estreia na Alemanha, e com a presença do realizador António Pinhão Botelho, para uma conversa com o público.

“Este ano temos cinco dias e seis filmes, um programa muito apelativo e muito variado, com muitos géneros, muitos temas, muitos estilos de fazer cinema, ofertas para vários tipos de interesses, desde filmes mais narrativos até cinema de autor. São temas que permitem aos berlinenses conhecer melhor Portugal e os portugueses, e são temas que interessam também muito aos portugueses”, revelou à agência Lusa a responsável pela iniciativa e presidente da Associação 2314, Helena Araújo.

“Raiva”, de Sérgio Tréfaut, “Pronto, Era assim”, de Joana Nogueira e Patrícia Rodrigues, “Luz Obscura”, de Susana Sousa Dias, “Diamantino”, de Gabriel Abrantes e Daniel Schmidt, e “Chuva É Cantoria na Aldeia dos Mortos”, de João Salaviza e Renée Nader Messora, são os filmes que vão estar em exibição no cinema Moviemento, em Berlim.

“Por um lado, é o cinema mais antigo da Alemanha, por outro é em Kreuzberg, numa zona com muita animação social e cultural. É um cinema que tem uma série de projetos interessantes e apelativos. E depois tem algo que me dá uma enorme satisfação, uma política de preços de dar desconto às pessoas que pedem. Quem não tem dinheiro, basta chegar à bilheteira e pedir o preço reduzido”, explicou a responsável pelos “Dias do Cinema Português em Berlim”.