A Disney cancelou a passadeira vermelha de "Branca de Neve" em Hollywood, revela a revista Variety.

Ao contrário do que é habitual, os muitos meios de comunicação que costumam ser convidados para estes eventos não farão as entrevistas à equipa da antestreia, que está marcada para sábado, 15 de dezembro: a cobertura será limitada a fotógrafos e uma equipa interna do estúdio.

Esta novidade surge após uma outra notícia na semana passada de que a Disney tinha tomado a "decisão pouco habitual" de não fazer uma antestreia de gala em Londres e reduzir ao mínimo a agenda de divulgação, apenas com uma mão cheia de eventos de imprensa rigorosamente controlados.

Tudo porque o estúdio está a prever uma "reação anti-woke", segundo adiantaram fontes ao tabloide The Daily Mail.

Já a Variety nota que os planos reduzidos para a antestreia em Hollywood envolvem um filme e protagonistas rodeados de controvérsias.

No caso de Rachel Zegler, o seu percurso tem sido espinhoso: a atriz latina, revelada pela nova versão de "West Side Story" de Spielberg, foi alvo de críticas racistas após ser anunciada como a nova heroína em junho de 2021.

Seguiram-se outras complicações: já "desconfiados" pelo título ser apenas "Branca de Neve", excluindo a referência aos "sete anões" (que se vão chamar "criaturas mágicas", segundo a Disney para "evitar reforçar os estereótipos do filme de animação original”), e por algumas imagens que apareceram 'online', um grupo muito vocal de fãs reagiu com fúria quando a atriz colocou em causa o legado do clássico da animação de 1937, dizendo que a história estava "datada" e o príncipe era "um perseguidor".

Mais recentemente, a sua reação nas redes sociais contra a reeleição de Donald Trump despertou a fúria dos apoiantes MAGA.

Houve ainda a publicação de uma mensagem em defesa da campanha "Free Palestine" (Libertem a Palestina), enquanto Gal Gadot, que interpreta a Rainha Má, é israelita e após uma maior discrição política, tem vindo a mostrar-se uma maior ativista pública do seu país após o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023.

Reimaginação musical do maior clássico de animação da Disney com argumento de Greta Gerwig ("Barbie") e realização de Marc Webb ("O Fantástico Homem-Aranha"), a estreia de "Branca de Neve" nos cinemas a partir de 20 de março é aguardada com ansiedade por causa do ambiente "tóxico" que se instalou.

Ainda não houve visionamentos à imprensa e após a rodagem principal ter decorrido entre março e junho de 2022, houve refilmagens em 2023 e 2024 que terão agravada o orçamento, que andará em valores entre os 240 e 300 milhões de dólares. As últimas estimativas apontam que vá arrecadar menos de 50 milhões no fim de semana de estreia na América do Norte.

VEJA O TRAILER.