Os espetáculos Disney in Concert estão de volta com concertos este sábado, dia 7, no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia 14 de maio no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. O SAPO Mag esteve nos ensaios e falou com o maestro Nuno de Sá e com os cantores David Ripado e Vânia Blubird. Veja a reportagem no vídeo abaixo.

Os clássicos temas da Disney resgatam do nosso imaginário sonhos, emoções e fantasias, num espetáculo musical único dirigido pelo Maestro Nuno de Sá. Os temas emblemáticos "O Rei Leão", "A Pequena Sereia", "Piratas das Caraíbas", "Mary Poppins", "A Bela e o Monstro", "Alladin" e "Frozen: O Reino do Gelo", entre outros, são as grandes estrelas deste espetáculo, interpretados por 55 músicos, 4 cantores convidados: David Ripado, Patrícia Duarte, Ricardo Ferreira e Vânia Blubird, sincronizados com as imagens dos famosos filmes da Disney projetadas na tela, proporcionando um espetáculo encantador para toda a família e fãs do mundo mágico da Disney. Um espetáculo de produção conjunta da Lisbon Film Orchestra e a UAU para toda a família, avós, pais e netos para viver intensamente memórias, melodias, emoções, cantar e vibrar de emoção com cada canção, cada banda sonora eternamente mágica. Tudo o que se passa à frente e atrás das câmaras! Receba o melhor do SAPO Mag, semanalmente, no seu email. Subscrever Já subscrevi Os temas quentes do cinema, da TV e da música! Ative as notificações do SAPO Mag. Subscrever O que está a dar na TV, no cinema e na música! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOmag nas suas publicações. Instagram