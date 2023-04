Dwayne Johnson anunciou que a Disney vai avançar com uma versão em imagem real do filme de animação "Vaiana" e ele irá repetir o papel do semideus Maui.

A novidade foi partilhada num vídeo apresentado primeiro na reunião anual de acionistas da Disney esta segunda-feira, onde o ator surge com as suas filhas numa praia do Havai.

Não é de esperar uma estreia para 2024: a mensagem também avisa que o projeto está "numa fase muito inicial do processo" e que "há muito trabalho por fazer".

Há vários anos que a Disney tem resgatado o seu catálogo de clássicos de animação para fazer versões em imagem real ou imagem fotorealista e encontrar sucesso nas bilheteiras: "Alice no País das Maravilhas" (2010), "Maléfica" (2014), "Cinderela" (2015), "O Livro da Selva" (2016), "A Bela e o Monstro" (2017), "Aladdin" (2019), "O Rei Leão" (2019) e "Cruella" (2021) são alguns dos títulos de mais destaque nessa estratégia.

A diferença é que esta é a primeira vez que se avança tão depressa para uma versão em imagem real após a estreia do filme de animação: "Vaiana" é de 2016.

O filme usava então uma nova técnica de animação que misturava 3D e 2D para contar uma história há dois mil anos sobre uma nova princesa da Disney: Moana Waialiki, uma jovem apaixonada por viagens marítimas filha de um chefe da comunidade e descendente de uma longa linhagem de navegadores que, quando a família precisa de ajuda, embarca numa jornada pelo oceano aberto que envolve semi-deuses como Maui, deslumbrantes mundos debaixo de água e espíritos inspirados na mitologia Maori.

O próximo filme em imagem real inspirado pelo filme de animação a chegar aos cinemas será a nova versão de "A Pequena Sereia", com Halle Bailey, Javier Bardem e Melissa McCarthy, a 26 de maio.

Sem data de estreia está uma nova versão de "Branca de Neve e os Sete Anões" com Rachel Zegler e Gal Gadot, agora em pós-produção.

Em diferentes fases de preparação estão versões de "Bambi", "Lilo & Stitch", "O Corcunda de Notre-Dame", "Os Aristogatos", "Robin dos Bosques", "Hércules" ou "A Espada Era a Lei", entre outros.

Trailer "Vaiana".