Jude Law prepara-se para ser o Capitão Gancho.

A publicação especializada Variety confirmou em exclusivo que o ator está em conversações com a Disney para ser o clássico vilão numa versão em imagem real do clássico de animação de 1953.

O projeto, que será para os cinemas, está a dar os primeiros passos e terá na realização David Lowery, que fez para o estúdio "A Lenda do Dragão" (2016), que era uma nova versão de "Meu Amigo o Dragão" (1977).

Foi o escritor escocês que criou a peça de teatro de 1904 e o romance de 1911 que acompanham as aventuras dos irmãos Wendy, John e Michael, junto com o travesso Peter e a sua fada temperamental Sininho, numa jornada pela mágica Terra do Nunca povoada por garotos perdidos, malvados piratas liderados pelo Capitão Gancho e o crocodilo Tic Tac.