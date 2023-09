Para milhões de turistas chineses, a Tailândia era uma terra de felicidade, com comida deliciosa e festivais de lanternas. Mas um filme de ação de sucesso e rumores nas redes sociais associaram este destino a uma imagem de perigo, ganância e fraudes.

Parte da culpa recai sobre o filme lançado em agosto "No More Bets" ("Sem mais apostas", em tradução livre), que já arrecadou o equivalente a mais de 520 milhões de dólares (488 milhões de euros, ao câmbio do dia) nas bilheteiras na China.

A história, que segundo seus produtores é inspirada em "acontecimentos reais", conta as desventuras de um jovem casal preso num país do Sudeste Asiático após ser vítima de tráfico de pessoas na Tailândia.

O fenémeno é especialmente prejudicial para este reino, com 20% do PIB dependente do turismo e que tenta recuperar o número de visitantes anterior à pandemia da COVID-19.

Em 2019, o país recebeu 40 milhões de turistas, incluindo quase 11 milhões de chineses. Desde o início de 2023, o total é de 19 milhões, sendo apenas 2,3 milhões procedentes da China.

O sucesso do filme não ajuda, nem as inúmeras partilhas virais nas redes sociais que alertam para os riscos de ser sequestrado por grupos criminosos na Tailândia e enviado para os vizinhos Myanmar (Birmânia) ou Camboja.

Perante os problemas, o governo tailandês lançará um programa experimental, a 25 de setembro, para permitir a entrada de turistas chineses sem visto.

Vai primeiro

Turistas chineses a 10 de setembro no Grande Palácio em Bangkok

Apesar da desaprovação das pessoas próximas, Jia Xueqiong, uma enfermeira chinesa de 44 anos, decidiu viajar para a Tailândia com o marido e a filha.

"Os nossos pais tentaram convencer-nos a não vir, porque não estaríamos seguros", conta a turista enquanto passeia pelo Grande Palácio de Bangkok, estranhamente silencioso.

"Todos os meus amigos me disseram: 'vai explorar primeiro e, se estiver tudo bem, juntamo-nos a vocês'", acrescenta.

Estas histórias "são exageradas", diz Leanna Qian, uma estudante de 22 anos entrevistada pela France-Presse (AFP) em Pequim.

Porém, ela rapidamente ressalta: se fosse para a Tailândia, "teria medo de ser levada para um país vizinho contra a minha vontade".

"Somos inocentes, é injusto", afirma o presidente da Associação de Agentes de Viagem da Tailândia, Sisdivachr Cheewarattanaporn.

O filme tem uma certa base na realidade. Há casos documentados de milhares de chineses presos em países do Sudeste Asiático, especialmente em Myanmar e no Camboja, para trabalhar para máfias envolvidas em fraudes 'on-line'.

A maioria foi, no entanto, seduzida com falsas ofertas de empregos lucrativos, e não sequestrada nas ruas durante as férias. Além disso, nenhum desses complexos fraudulentos foi encontrado na Tailândia até agora.

Diante dos receios, intensificados pelo filme, a embaixada da Tailândia em Pequim publicou um comunicado, afirmando que "foram tomadas medidas para garantir a segurança dos visitantes".

Medo "de nunca mais voltar"

"No More Bets"

A cautela dos turistas chineses com as viagens internacionais também se deve à fragilidade da economia chinesa e aos operadores turísticos locais que, desde a pandemia, têm promovido destinos nacionais.

Demorará algum tempo até que as pessoas voltem a habituar-se a viajar para o exterior, avalia o diretor da empresa de consultoria de turismo Check-in Asia, Gary Bowerman.

Quando os turistas saem do país, "começam a ouvir falar das fraudes" e isso "tem um impacto psicológico", explica.

"Já as viagens domésticas estão no auge, particularmente entre os jovens, que as consideram uma boa alternativa às viagens internacionais", completa.

Numa agência de viagens de Pequim, cujos administradores pediram que o estabelecimento não fosse identificado, os ecrãs anunciam destinos locais. A agência empregava 200 pessoas antes da pandemia, mas agora conta apenas com algumas dezenas de funcionários, devido à deterioração da economia.

"Não há muita vontade de viajar para o exterior", disse à AFP uma funcionária que se identificou apenas pelo nome, Guo.

Além disso, no Sudeste Asiático, "há o medo de ir e nunca mais voltar".

Diante do Grande Palácio de Bangkok, Jia Xueqiong minimiza esses medos.

"Não é como se diz na Internet, com fraudes ou outras coisas", afirma.

"Não existe nada desse género por aqui", insiste.