A convenção Comic-Con regressou entre 25 e 28 de julho à cidade de San Diego, na Califórnia.

Entre muitas atrações que celebraram dezenas de milhares de fãs vestidos como as suas personagens preferidas, o evento era muito aguardado principalmente pela apresentação dos novos planos para reinventar o cinema da Marvel na noite de sábado, após vários anos de sobressaltos nas bilheteiras.

Nesse aspeto, houve surpresas, mas houve outros destaques ao longo dos quatro dias daquela que é uma das maiores convenções da cultura pop mundial.

Um regresso "chocante" à Marvel

O agora vencedor do Óscar Robert Downey Jr. anunciou o seu regresso aos filmes de super-heróis da Marvel durante uma apresentação de grande sucesso da Disney na Comic-Con.

Harrison Ford e Pedro Pascal também foram oficialmente apresentados entre um grupo de novas estrelas que se juntam à saga que arrecadou uns inéditos 30 mil milhões de dólares nas bilheteiras, mas que sofreu uma série de fracassos de alto nível nos últimos anos.

Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, revelou novos detalhes sobre vários filmes de super-heróis que estão por chegar à frente de uma multidão de devotos fãs aos gritos, mas nada nem ninguém provocou uma reação mais forte como o regresso de Downey Jr.

O ator, que lançou todo o Universo Cinematográfico Marvel com “Homem de Ferro” em 2008, regressará como uma personagem totalmente diferente – Doutor Destino, um vilão proeminente na banda desenhada.

A sua aparição surgiu do anonimato entre um grupo de figuras encapuçadas e mascaradas, antes de dar um passo à frente e revelar o seu tão comentado regresso.

"Nova máscara. Mesmo trabalho. O que foi que vos disse? Gosto de interpretar personagens complicadas", disse o ator, para deleite dos obsessivos da Marvel.

O ator ganhou um Óscar este ano por “Oppenheimer”, de Christopher Nolan, e a sua aparente reforma dos filmes da Marvel acontecera com "Vingadores: Endgame" em 2019.

A apresentação foi a mais badalada da extravagância dos quatro dias da cultura pop, com os fãs a fazer fila durante horas para conseguir um lugar cobiçado no conhecido Hall H, com capacidade para seis mil pessoas.

Nos últimos anos, os fãs da Marvel queixaram-se dos enredos complicados e a saída de personagens queridas, incluindo o Homem de Ferro de Downey Jr, com alguns a pedir uma reinicialização em massa dos filmes.

A saga também foi abalada por revelações sobre o ator Jonathan Majors, que deveria interpretar o novo supervilão Kang, o Conquistador, em diversos filme: condenado por agredir e assediar a sua então namorada, foi descartado pela Marvel.

A resposta sobre quem preencheria o seu lugar foi aparentemente dada com o regresso de Downey Jr..

Kevin Feige (presidente da Marvel Studios), o realizador Joe Russo, Robert Downey Jr. e o realizador Anthony Russo

Também surgiram no palco do Hall H Joe e Anthony Russo, os irmãos que anteriormente realizaram “Endgame”, de 2019, que se tornou por instantes o filme de maior sucesso nas bilheteiras de todos os tempos, com mais de 2,79 mil milhões de dólares.

Confirmando as notícias dos últimos dias, eles regressam para dirigir "Avengers: Doomsday” (anteriormente conhecido como "Avengers: The Kang Dynasty"), que chegará em maio de 2026, e “Avengers: Secret Wars”, que estreia em maio de 2027.

O evento da Marvel abriu com dezenas de cantores e dançarinos vestidos com as roupas vermelhas e amarelas de "Deadpool & Wolverine", o novo filme de super-heróis para adultos que desfrutou de uma estreia que bateu recordes de bilheteira este fim de semana.

“Mas o Hall H não olha apenas para trás... o Hall H olha em frente”, disse Feige antes de expor os planos da Marvel para os próximos três anos.

No próximo ano veremos três filmes, incluindo "Capitão América: Admirável Mundo Novo", a 13 de fevereiro, com Harrison Ford como Thaddeus Ross, um presidente dos EUA que se transforma num Hulk Vermelho.

Os atores Danny Ramirez, Tim Blake Nelson, Harrison Ford, Anthony Mackie e Giancarlo Esposito

“Queria um pouco de ação”, disse Ford aos fãs, sobre ingressar no Universo Cinematográfico como o Presidente Thaddeus Ross durante a apresentação com novas imagens, que contou ainda com Anthony Mackie (o novo Capitão América), Tim Blake Nelson, Danny Ramirez e Giancarlo Esposito, que confirmou o seu papel de Sidewinder.

"A história segue Sam Wilson, que, depois de se encontrar com o recém-eleito presidente dos EUA, se torna num dos mais importantes líderes da indústria cinematográfica. O Presidente Thaddeus Ross vê-se no meio de um incidente internacional. Sam tem de descobrir a razão por detrás de uma conspiração global nefasta antes que o verdadeiro cérebro faça com que o mundo inteiro fique vermelho", resume a Marvel.

O ator Rob Delaney como moderador com Kevin Feige (presidente da Marvel Studios), o realizador Jake Schreier e os atores Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh e Sebastian Stan

Também previstos para 2025, “Thunderbolts”, a 1 de maio, junta, entre outros, Florence Pugh, David Harbour, Julia Louis-Dreyfus e Sebastian Stan, que apresentaram as primeiras imagens da equipa irreverente com a assassina deprimida Yelena Belova e o grupo de inadaptados menos esperado da MCU.

Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Pedro Pascal e Vanessa Kirby

Já "The Fantastic Four: First Steps" foi anunciado como o título completo do filme ambientado na Nova Iorque dos anos 1960, que chega aos cinemas a 24 de julho.

Para revelar alguns detalhas, Pedro Pascal (Reed Richards/Sr. Fantástico), Vanessa Kirby (Sue Storm/Mulher Invisível), Joseph Quinn (Johnny Storm/Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/Coisa) surgiram em palco após inicialmente ter sido anunciado que não podiam estar presentes porque a rodagem começa na segunda-feira em Inglaterra. Foi ainda revelado que farão parte dos dois próximos filmes "Vingadores".

O trailer do regresso de "Hellboy" ao cinema

Os atores Adeline Rudolph e Jefferson White, o realizador Brian Taylor, o ator Jack Kesy e o criador Mike Mignola

Com a intenção de dar nova vida à personagem da banda desenhada no cinema, "Hellboy: The Crooked Man", com Jack Kesy ("Deadpool 2"), Jefferson White ("Yellowstone") e Adeline Rudolph ("Resident Evil") no elenco, chega aos cinemas a 29 de agosto.

O argumento, do próprio criador Mike Mignola com Christopher Golden, decorre nos anos 1950, e um novo trailer foi apresentado durante o painel na Comic-Con.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

Uma nova expansão do universo da série "The Boys"

Após "Gen V" e a animação "The Boys Presents: Diabolical", e o ainda por estrear "The Boys: Mexico", o universo da popular saga vai continuar a expandir-se na Amazon Prime Video.

O próximo 'spin-off' vai chamar-se "Vought Rising" e juntará Jensen Ackles e Aya Cash como Soldier Boy e Stormfront: a prequela recusa a história até anos anos 1950.

Um épico trailer da segunda temporada de "The Rings of Power"

Benjamin Walker durante a apresentação de "O Senhor dos Anéis"

A segunda temporada de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder” a chegar a 29 de agosto, a Amazon Prime Video revelou um novo trailer que dá mais destaque à dimensão épica da saga e a algunas das suas mais populares personagens.

“Na segunda temporada de Os Anéis do Poder, Sauron regressa. Expulso por Galadriel, sem exército nem aliados, o Senhor das Trevas em ascensão conta agora apenas com a sua própria inteligência para reconstruir o seu poder e supervisionar a criação dos Anéis do Poder, que lhe permitirão submeter todos os povos da Terra Média à sua sinistra vontade", destaca a sinopse oficial divulgada pela plataforma.

E acrescenta: "Com base na jornada épica e na ambição da primeira temporada, a nova temporada mergulha até os seus personagens mais queridos e vulneráveis numa maré crescente de escuridão, desafiando cada um a encontrar o seu lugar num mundo que está cada vez mais à beira da desgraça. Elfos e anões, orcs e homens, feiticeiros e muito mais... à medida que as amizades começam a deformar-se e os reinos a fraturar-se, as forças do bem lutarão ainda mais corajosamente para preservar o que é mais importante para a maioria deles... eles próprios e os seus entes queridos".

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

DC fica-se por "The Penguin" e "Creature Commandos"

Colin Farrell com o moderador Josh Horowitz e o painel formado por Lauren LeFranc, Dylan Clark, Rhenzy Feliz, Cristin Milioti, Mike Marino e Matt Reeves

Para desilusão de alguns fãs, a DC Studios, rival da Marvel, não trouxe o novo filme "Super-Homem" para uma apresentação em San Diego.

Um dos destaques foi "The Penguin", a minissérie com Colin Farrell sobre a violenta ascensão do gangster Oz Cobb no submundo da cidade de Gotham, continuando a saga de crime de "The Batman", o filme de 2022 realizado por Matt Reeves que apresentou Robert Pattinson como o novo anti-herói.

Farrell, cujo regresso a "The Batman 2" também foi revelado, juntou-se por vídeo antes do lançamento de um novo trailer da produção que estreia na Max a 19 de setembro.

.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.

O outro destaque foi um 'teaser' da animação "Creature Commandos", a primeira série do novo universo DC, criada por James Gunn, que deverá chegar à Max em dezembro.

Baseada na banda desenhada com o mesmo nome que junta vampiros, lobisomens e mortos-vivos , recrutados "à força" para missão consideradas demasiado perigosas para os humanos, a série tem sete episódios, todos escritos por Gunn.

O elenco de vozes junta Frank Grillo (Rick Flag Sr.), David Harbour (Eric Frankenstein), Indira Varma (Noiva de Frankenstein), Maria Bakalova (Princesa Ilana Rostovic), Alan Tudyk (Doutor Phosphorus), Zoë Chao (Nina Mazursky), Sean Gunn (G.I. Robot e Weasel), Steve Agee (John Economos) e Viola Davis (Amanda Waller).

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

Michael C. Hall volta a ser Dexter Morgan em nova série

Christian Slater, Molly Brown, Patrick Gibson e Michael C. Hall

A apresentação que a Showtime preparou para "Dexter: Original Sin" teve como convidado especial o Dexter original: o ator Michael C. Hall foi recebido com uma ovação de pé.

Após encontros por Zoom, o ator juntou-se pela primeira vez ao vivo com Patrick Gibson, que será a versão mais jovem da personagem na prequela "Dexter: Original Sin".

Com dez episódios na Miami dos anos 1990, a série atualmente em rodagem, ainda com Christian Slater e Molly Brown, deverá ser lançada em dezembro.

O genérico foi apresentado e pode ser visto aqui.

Hall serve de narrador, mas foi ainda anunciado que será o protagonista de uma nova série que se passa na atualidade e deverá chegar no verão de 2025: "Dexter: Resurrection".

Será uma sequela de "Dexter: New Blood" (2021) e tendo em conta o desfecho dessa série, ficou por explicar como será a "ressurreição".