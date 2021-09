O documentário "Landscapes of resistance", da realizadora sérvia Marta Popivoda, sobre uma mulher que liderou um movimento jugoslavo anti-nazismo, abrirá, em outubro, o 19.º Festival Internacional de Cinema DocLisboa, revelou hoje a organização.

"Landscapes of resistance" centra-se no testemunho e na partilha de memórias de Sofija Sonja Vujanovic, de 97 anos, uma das primeiras mulheres a fazer parte da resistência jugoslava anti-nazismo, na II Guerra Mundial, recordando ainda a captura e tortura em Auschwitz.

Na sessão de abertura do DocLisboa, a 21 de outubro, será também exibida a curta-metragem "A Terra segue azul quando saio do trabalho", do realizador brasileiro Sérgio Silva, ex-programador da Cinemateca Brasileira.

O filme tem "um olhar contemplativo sobre o arquivo cinematográfico e a efemeridade do património", refere o DocLisboa.

Segundo o festival, Sérgio Silva apresentará ainda uma sessão dedicada à Cinemateca Brasileira, cujo edifício em São Paulo foi atingido recentemente por um incêndio.

Da programação anunciada hoje pelo DocLisboa, sabe-se também que o encerramento, a 31 de outubro, será com "The tale of king crab", estreado este ano em Cannes, assinado por Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis.

Destaque ainda para a estreia, na secção "Heart Beat", dos filmes "Nada pode ficar", de Maria João Guardão, sobre o Atelier RE.AL e o coreógrafo João Fiadeiro, "Eunice ou carta a uma jovem atriz", de Tiago Durão, sobre Eunice Muñoz, e "Dispersos pelo centro", de António Aleixo, sobre a região centro de Portugal.

No "Heart Beat" estará também, entre outros, "Jane by Charlotte", da atriz Charlotte Gainsbourg, sobre a relação com a mãe, a atriz e cantora Jane Birkin.

Noutras secções, o DocLisboa programará ainda a minissérie "Uprising", de Steve McQueen e James Rogan, produzida pela BBC, estreará "Jamaika", documentário de José Sarmento Matos sobre a vida do bairro da Jamaica (Setúbal), durante o confinamento, e mostrará "The story of looking", de Mark Cousins.

O DocLisboa já tinha revelado anteriormente que este ano faria uma retrospetiva integral da obra da realizadora italiana Cecilia Mangini, em parceria com a Cinemateca Portuguesa.