O Disney+ vai receber um importante documentário sobre a longa e incrível vida e carreira de Elton John e com uma nova música original do artista britânico.

Após uma antestreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto a 6 de setembro, "Elton John: Never Too Late" chegará ao serviço a 13 de dezembro, após uma estreia limitada nos cinemas dos EUA e Grã-Bretanha, revela um comunicado oficial.

O trabalho é dirigido por R.J. Cutler, o respeitado documentarista de "The September Issue", "Listen to Me Marlon", "Billie Eilish: O Mundo Está Um Pouco Turvo", e "The Disappearance of Shere Hite". com David Furnish, o marido de Elton John.

“O documentário acompanha Elton John enquanto relembra a sua vida e os surpreendentes primeiros dias da sua carreira de 50 anos nesta jornada completa emocionalmente carregada, íntima e edificante. Enquanto se prepara para o seu último espetáculo na América do Norte, no Dodger Stadium, Elton leva-nos de volta no tempo para contar os altos e baixos extraordinários dos seus primeiros anos e como superou a adversidade, o abuso e o vício para se tornar o ícone que é hoje”, resume a sinopse oficial.

O espetáculo propriamente dito deu origem a "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", um especial vencedor de um Emmy também realizado por Cutler, que já está disponível no catálogo do Disney+.